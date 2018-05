Mbemba aangeboden bij Anderlecht en Standard 18 mei 2018

672 minuten. Dat is de speeltijd die Chancel Mbemba (23) dit seizoen in de Premier League kreeg. Logisch dus dat zijn entourage een oplossing zoekt. Makelaars hebben de verdediger van Newcastle aangeboden bij ex-club Anderlecht en Standard. Beide teams maken van de komst van de Congolees evenwel geen prioriteit - integendeel zelfs. Newcastle betaalde in 2015 12 miljoen euro voor Mbemba. (PJC/MJR/FDZ)