Mbaye Leye blikt in negen momenten terug op zijn carrière: "En ik wilde maar één jaar in België spelen..."

25 mei 2019

11u00 0 De Krant Rugnummer '1+8' kan de kast in. Na 354 wedstrijden en 121 goals stopt Mbaye Leye (36) ermee. Terugblik in negen momenten.

1. Club Brugge geweigerd na vliegende start

"Zestien doelpunten in mijn eerste seizoen in België. Genoeg om plots naar Rubin Kazan te kunnen. Die Russen wilden verschrikkelijk veel geld voor mij betalen en ook Zulte Waregem rekende zich rijk, maar ik weigerde - ondanks de jackpot die mij daar wachtte. Ik had er gewoon geen goed gevoel bij. Kazan was toen nog niet de ploeg die het nu is, ik was net vader geworden en ik had schrik voor racisme. Dan was Club sportief gezien interessanter, alleen vond ik hun voorstel onvoldoende. Het werd zo AA Gent, dat aanvankelijk dacht dat ik te duur zou zijn, maar door de aanwezigheid van Michel Preud'homme deed ik het toch. En zeggen dat het plan eerst was om één jaar in België te blijven, om vervolgens terug te keren naar Frankrijk..."

