Mbappé wil graag naar de Spelen

Kylian Mbappé wil volgende zomer schitteren op de Olympische Spelen in Tokio. Dat zegt de aanvaller van PSG in een gesprek met France Football. "Ik beslis niet alleen over mijn deelname aan de Olympische Spelen. Uiteraard wil ik er heel graag bij zijn. Maar als mijn club, die mijn werkgever is, niet wil dat ik ga, dan zal ik niet gaan", zegt de 21-jarige Mbappé, die binnenkort over het onderwerp zal samenzitten met Leonardo, de sportief directeur van PSG. Die liet al eerder weten geen voorstander te zijn van het idee, omdat hij overbelasting vreest bij het goudhaantje van PSG.

