Mbappé niet op slottraining 10 juli 2018

Net als onze collega's van Le Figaro en L'Equipe haalden we gisteren ons telraam boven voor de laatste training van Les Bleus. "Tiens, bizarre", klonk het toen het bij iedereen begon te dagen dat Kylian Mbappé niet op het oefenveld was verschenen. 22 andere spelers huppelden vrolijk over het gazon, maar hun overgetalenteerde collega van PSG was nergens te bekennen. Nochtans had bondscoach Deschamps even voordien nog een goednieuwsshow gebracht op zijn persconferentie. Hij meldde er dat hij "over 23 fitte spelers beschikt". De Franse voetbalbond probeerde na de oefensessie dan maar de gemoederen te bedaren met de melding dat Mbappé net als Pavard en Kanté een individueel programma had gekregen omdat hij nog te vermoeid zou zijn na de kwartfinale tegen Uruguay. Vraag is dan waarom Pavard en Kanté gisteren wél op het veld verschenen, terwijl Mbappé binnen bleef. Gezien de levensbelangrijke rol van de rechterflankspeler in het matchplan van Didier Deschamps durft niemand uitsluiten dat de Fransen een mistgordijn optrekken. (MGA)

