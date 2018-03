Mbappé is fit 06 maart 2018

Prins Neymar is er vanavond niet bij in het Parc des Princes, kroonprins Killian Mbappé is wel speelklaar. De Franse aanvaller raakte tegen Marseille geblesseerd aan de enkel en stond twee wedstrijden langs de kant. De verwachting is dat hij vanavond in de basis staat. Alleen Neymar ontbreekt dus in het sterrenelftal van PSG. Dani Alves klonk in elk geval strijdvaardig op de persconferentie. "Natuurlijk zijn we met Neymar sterker, maar zonder hem zijn we ook nog altijd heel sterk. Het is heel simpel, we kunnen twee dingen doen: zitten janken en er zielig over doen dat hij ontbreekt, of opstaan en vechten. Ik kies voor het laatste." (KDZ)

