Mbappé belooft WK-premie aan goede doelen 12 juli 2018

Elke speler van 'les Bleus' ontvangt bij winst zondag in de finale 400.000 euro, bij verlies is dat 280.000 euro. Kylian Mbappé gaat het grootste deel daarvan wegschenken aan goede doelen. Dat maakte de Franse bondsvoorzitter Noël Le Graët bekend. Hoeveel Mbappé zal doneren, is niet bekend. "De andere spelers groepeerden zich en gaan ook een schenking doen", aldus Le Graët.

