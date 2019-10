Exclusief voor abonnees Mazzu: "Zien wat we waard zijn tegen beste team van Europa" 23 oktober 2019

Ambitieus, maar respectvol. Zo kijkt Felice Mazzu naar de confrontatie met Liverpool. "Er was veel frustratie in het team na de verliesmatch op Sclessin, maar ons voetbal was goed. We hebben de voorbije weken veel vooruitgang geboekt. Het elftal heeft meer automatismen en de spelers begrijpen beter hoe ik wil spelen. Offensief voetbal is belangrijk, maar compact verdedigen is dat ook. Stilaan kan ik echt de accenten leggen die ik wil. We zullen zien wat dat waard is in een duel met Liverpool. Een van de beste, zo niet de beste ploeg van Europa op dit moment."

