MAZZU "We zijn te lief"

Ondanks de 1-4 nederlaag zag Genktrainer Felice Mazzu het glas halfvol. "De score is ontgoochelend, het geleverde spel bemoedigend. Voor de tweede keer in deze campagne beginnen we met een vroege tegengoal. Zo maken we het onszelf niet makkelijk. Tegelijk had mijn ploeg voor de pauze een uitstekende reactie in huis. In de eerste helft creëerden we een paar echte kansen, meer dan Liverpool zelfs. Door Onuachu aan de aftrap te brengen, probeerde ik wat meer présence in de zestien te krijgen en dat draaide vrij goed uit. Jammer dat Samatta's gelijkmaker werd afgekeurd. Dit seizoen hebben we vrij veel 'pech' met de buitenspelfases. De derde plaats blijft mogelijk, al moeten mijn spelers dan wel iets meer positieve agressie tonen. Nu zijn we vaak nog te lief." (KDC)

