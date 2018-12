Mazzu: "Verdiend wegens ons enthousiasme" 10 december 2018

Felice Mazzu werd na affluiten, terwijl hij interviews stond te geven langs de lijn, minutenlang bezongen door de supporters van Charleroi. "Ik geloof dat we dit punt hebben verdiend", sprak Mazzu. "Vooral in de eerste helft was ons voetbal goed. We creëerden twee enorme mogelijkheden en toen is ons ook een penalty onthouden ondanks duidelijk zichtbaar hands van Dimata."

