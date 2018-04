Mazzu: "Toch logisch dat ik begin met Rezaei en Benavente op de bank?" 30 april 2018

Wat vorige week tegen AA Gent meeviel - Pollet en Bedia; Rezaei en Banevente op de bank - is op Anderlecht tegengevallen. De Iraniër en de Peruviaan behoren met voorsprong tot de betere voetballers van Charleroi en het is pas vanaf het ogenblik dat ze allebei tegelijkertijd invielen (58ste minuut) dat de Carolo's aan de oppervlakte kwamen. Benavente met een lumineuze pré-assist richting Baby en Razaei met zijn veertiende treffer van het seizoen, brachten leven in de brouwerij.

