Exclusief voor abonnees Mazzu-time is op 12 november 2019

00u00 0

Zes jaar had hij gewacht op een kans om een Belgische topclub te trainen. Maar amper vijf maanden na zijn aanstelling bij landskampioen Racing Genk is het sprookje al uit voor Felice Mazzu. De zielloze 0-2-nederlaag tegen AA Gent van afgelopen weekend betekende de doodsteek. Omdat voorzitter Peter Croonen tot gisteravond met vakantie was in Nice, houdt de club pas vandaag crisisberaad. Pro forma, want het besluit is genomen: geen 'Mazzu-time' meer in de Luminus Arena. Door de interlandbreak heeft Genk twee weken de tijd om een opvolger te vinden. Wouter Vrancken en Bernd Storck werden eerder al genoemd, maar een deel van het bestuur staat niet weigerachtig tegenover een terugkeer van Hein Vanhaezebrouck. De club bewandelt ook verschillende buitenlandse pistes. (KDZ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu