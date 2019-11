Exclusief voor abonnees Mazzu: "Te lang vastgehouden aan werkwijze Clement" 27 november 2019

Twee weken na zijn ontslag bij Racing Genk heeft Felice Mazzu voor het eerst gereageerd. Dat deed hij bij Proximus TV, waar hij analist was voor de Champions League. "De voorbije weken heb ik de tijd genomen om mijn hoofd helemaal leeg te maken. Meer dan twintig jaar stond ik op en ging ik slapen met voetbal, dus dit is aanpassen. Het ontslag heeft mij pijn gedaan, dat geef ik eerlijk toe. Tot en met de nederlaag tegen Eupen heb ik mij volledig gesteund gevoeld door de directie, nadien voelde ik dat er iets gebroken was. Na de nederlaag tegen Gent wist ik dat het over was. Wat ik anders zou doen? Ik zou vanaf het begin mijn voetbal spelen, met mijn ideeën. In de plaats van te lang vast te houden aan de werkwijze en de manier van spelen van Clement." (KDZ)

