Mazzu "Starten met winst maakt alles goed" 27 juli 2019

"Verdiend of niet? Ik weet het niet, maar ik ben blij dat we hebben gewonnen", zei Felice Mazzu na zijn eerste competitiezege met Racing Genk. De goede punten - een sterke mentaliteit - had hij gezien, de mindere ook."We hadden onvoldoende ritme. En tegen het middenveldblok van Kortrijk vonden we geen ruimte. We speelden onvoldoende tussen de linies. Berge werd vrijwel in de mandekking genomen en Nygren speelde te laag om Samatta te bereiken. Het zijn werkpunten", aldus de coach van de landskampioen. Dat twee nieuwkomers scoorden, was meegenomen. "Hagi is fysiek nog niet sterk genoeg, maar hij is technisch goed. Bij de rust beseften de spelers dat het onvoldoende was. Op mentaliteit zijn we teruggekomen. Kortrijk is altijd moeilijk te bespelen. Starten met winst maakt dan ook alles goed." (ESK)

