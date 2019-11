Exclusief voor abonnees Mazzu moet tij keren 05 november 2019

Het is vanavond 'Bonfire night' in Engeland. Overal wordt vuurwerk afgestoken, ook in Liverpool. Slaagt Felice Mazzu er op Anfield in het vuur weer aan te wakkeren in zijn elftal of volgt de volledige implosie? De Genkse coach staat voor de week van de waarheid. Hij krijgt nog twee wedstrijden om het tij te keren, vandaag tegen Liverpool en zondag tegen AA Gent. "Onze coach doet er alles om aan om uit deze negatieve spiraal te komen, maar hij beseft dat de tijd dringt", zei voorzitter Peter Croonen. "Al wordt het hoog tijd dat ook onze spelers hun verantwoordelijk nemen", vulde technisch directeur Dimitri de Condé aan. "Ik wil Liverpool vooral met een goed gevoel kunnen verlaten." (KDZ)

