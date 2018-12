Mazzu moet puzzelen bij Carolo's 14 december 2018

Voor de thuismatch tegen AA Gent met de zesde plaats als inzet, mist Felice Mazzu vier basisspelers: Martos, Willems en Gholizadeh zijn out wegens blessures, Ilaimaharitra is geschorst. De rol van Ilaimaharitra als verbindingsman op het middenveld, zal worden overgenomen door Hendrickx. "Gaetan is geen kopie van Marco, maar hij kan op zijn manier die opdracht aan", aldus Mazzu. Angella (gekneusde rib) en Bruno (ziek) voegden zich opnieuw bij de groep. Zij behoren tot de achttien, maar aangezien de Macedonische jeugdinternational Zajkov op Anderlecht centraal in de defensie voldoening schonk, zou het best kunnen dat Angella op de bank start. Door de vele afwezigen behoren centrale verdediger Dervite en middenvelder Grange nog eens tot de wedstrijdkern. Een noodoplossing, want het ziet er niet naar uit dat de centrale verdediger en de middenvelder nog een toekomst hebben bij Charleroi. (AR)

