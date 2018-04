Mazzu "Mijn keuze hangt af van Leko's keuze. Met of zonder Refaelov" 19 april 2018

00u00 0

Charleroi is tot nu de enige ploeg die dit seizoen drie keer scoorde op Jan Breydel. 3-3 op 4 februari. Ach ja, ook de Turken van Basaksehir troffen drie keer raak, maar eind juli vond Leko nog geen echo en moest Club nog op stoom komen. Mazzu opteerde in februari voor 3-5-2 met Bedia en Pollet breed laverend in de spits als eerste verdedigers. Voor herhaling vatbaar? Mazzu: "Dat zal afhangen van Leko's keuze. Met of zonder Refaelov. Ik heb mijn groep voorbereid op de twee mogelijkheden en de spelers weten dat ik mijn opstelling op het laatste ogenblik kan wijzigen in functie van de tegenstander."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Mazzu

sportdiscipline

sport

voetbal

Charleroi

Cools