Exclusief voor abonnees Mazzu: "Match onder controle tot Morioka uitviel" 01 april 2019

00u00 0

Keerpunt van de match? "Het uitvallen van Morioka", reageerde Mazzu. "Ryota is een creatieve speler die voor de binding zorgt bij de omschakeling." De Japanner maakte vroeg in de match 0-1, maar viel in de 43ste minuut uit met een hamstringblessure; anderhalve minuut later maakte STVV gelijk.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen

Meer over Morioka

sport

sportdiscipline

voetbal

Osimhen

STVV

Ryota

Mazzu