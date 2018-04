MAZZU "Ik heb tactisch gefaald" 20 april 2018

Mazzu nam alles op zich. "Die pijnlijk zware nederlaag is mijn schuld. Ik heb tactisch gefaald. Ik was ervan uitgegaan dat Club zou spelen zoals ze dat in februari hadden gedaan. Dat was fout. De spelers waren er niet op voorbereid dat Wesley en Diaby zouden terugzakken om ruimte te creëren voor Vormer en Vanaken. Niet voorbereid op de bewegingen van Club. Zij hebben gedaan wat ik gevraagd had. Ik kan ze dus niets verwijten. Zij moeten zich niet in vraag stellen. Ik daarentegen wel. We werden in alle sectoren overspeeld. We werden weggedrukt en geraakten er niet uit. Dit is een dreun, maar er blijven nog zes wedstrijden om deze blamage uit te wissen. Opstaan zal geen sinecure zijn, maar we mogen de rol niet lossen." Slechts een 60-tal fans van maakten de verplaatsing naar Jan Breydel. Hun onkosten zullen door de club worden terugbetaald. (AR)

