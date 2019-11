Exclusief voor abonnees Mazzu: "Hopelijk beterschap bij spelers én coach" 05 november 2019

00u00 0

De woorden zijn strak en laten nog enige hoop vermoeden, maar de présence van Felice Mazzu brokkelt toch wat af. De Genk-coach staat voor hete vuren. Aan de vooravond van de clash met Liverpool, kon Mazzu het vuur in elk geval niet meteen aanwakkeren. "Ik weet dat dit een belangrijk moment, een belangrijke week is", gaf Mazzu in tamelijk vlot Engels mee. "Druk voel ik niet. Ik blijf werken zoals ik dat in het verleden altijd deed. 'The communion' tussen ons is belangrijk. Die voel ik nog. Ik weet dat de resultaten en het spel niet goed zijn, maar ik werk op dezelfde manier verder. Uiteraard voel ik dat het beter kan. Of ik ontgoocheld ben in de spelers? Neen, dat is zeker niet het juiste woord. Dit is ook mijn verantwoordelijkheid. Zo'n wedstrijd zoals tegen Eupen, dat kan niet meer. We moeten met een andere mentaliteit komen en meer agressiviteit. Hopelijk zien we morgen al beterschap bij de spelers, en bij de coach (grijnst)."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu