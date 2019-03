Mazzu: "Grondig analyseren waar het dit seizoen fout is gelopen" 18 maart 2019

Charleroi sluit de reguliere competitie af op de negende plaats met 42 punten. Zes plaatsen lager en negen punten minder dan vorig seizoen. "Ik wil samen met Mehdi Bayat grondig analyseren waar het fout is gelopen", aldus Felice Mazzu. "Geen confrontatie, maar een goed gesprek waaruit we lessen kunnen trekken. Tot vorige zomer stond de club model inzake stabiliteit qua transfers. Dat zorgde voor continuïteit en liet mij toe in alle rust de ploeg voor te bereiden. Dit seizoen was dat anders. In augustus verloren we Rezaei en werden Osimhen, Bruno en Angella inderhaast aangeworven. Gelukkig beantwoordde Osimhen aan de verwachtingen. Maar ik werd ook geconfronteerd met een teveel aan centrale verdedigers. Vijf kandidaten voor twee plaatsen: voor een club als Charleroi is dat te veel. Je probeert het best renderende duo op te stellen, maar dat vergt tijd en komt de automatismen niet ten goede.

