Mazzu grappend "Ik doe alles zoals Clement" 03 augustus 2019

"Ik doe alles precies zoals Philippe", grapte Felice Mazzu gisteren. Die opmerking maakte de Genk-coach nadat vrijdag op het persmoment de oefenwedstrijd tegen Al-Raed ter sprake kwam. Daarin maakte het Genkse schaduwelftal afgelopen dinsdag geen al te beste beurt. "Ze moeten nog beseffen dat ze in zulke wedstrijden hun plek in de ploeg kunnen verdienen, maar dat was dus ook onder Clement net zo." De kampioenencoach van KRC roteerde vorig seizoen door de vele Europese voorrondes in de maand augustus. Dat sluit Mazzu ook niet uit. "Ik denk erover na. Misschien nog niet meteen en misschien ook niet doorgedreven, maar er zijn zeker spelers die bij ons op de bank zitten terwijl ze dat eigenlijk niet verdienen." Wie zich wel alvast mag opmaken voor zijn allereerste officiële duel voor Racing Genk, is doelman Gaëtan Coucke (20). Mazzu bevestigde dat hij de plek van de zwaar geblesseerde Vukovic inneemt. Hij probeerde het eventjes geheim te houden, maar bekende uiteindelijk toch dat Coucke - mogelijk de rest van het seizoen - de nummer 1 wordt bij KRC. "Om te beginnen zijn we allemaal in shock door de blessure van Danny, maar tegelijk wisten we ook dat Gaëtan er straks zal staan. Ik heb hem bij Lommel een paar keer bezig gezien. Mijn assistent Tom Van Imschoot was er zijn coach en is lovend over hem en ook keeperstrainer Guy Martens is enthousiast. Genk geeft vaak het vertrouwen aan de eigen jeugd. Eén van de beste keepers ter wereld was ook nog piepjong toen hij hier de eerste stappen in zijn carrière zette." (SJH)

