Mazzu: "Genk brengt beste voetbal van België" 20 augustus 2018

Felice Mazzu is en blijft een gentleman. "Ik wens Racing Genk het allerbeste in Europa. Ik hoop van harte dat ze de poulefase van de Europa League zullen halen. Dat is enkel goed voor het Belgisch voetbal." Waarna ook complimentjes voor Clement volgden, destijds een klasgenoot bij de Pro Licence-cursus. "Sinds Clement deze ploeg onder zijn hoede heeft, speelt Racing Genk het beste voetbal van België. Dat wij voor rust hier de betere ploeg waren, zegt veel over onze prestatie. Jammer dat we net voor rust de gelijkmaker incasseren. Dat was een harde klap voor het team. Een minuut voor de rust moeten we niet blind naar voren stormen, dat zijn harde lessen die we moeten leren." (KDZ)