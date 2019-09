Exclusief voor abonnees Mazzu gaat roteren 24 september 2019

Geen Sander Berge en geen Peter Hrosovsky vanavond in Ronse - zij krijgen rust. Felice Mazzu gaat naar hartenlust roteren in de beker. "Dit is het ideale moment om andere spelers aan het werk te zien."

Wellicht starten Heynen en Wouters op het middenveld en krijgt Odey een plaats naast Onuachu in de spits. Of Mazzu ook in doel zal wisselen, is onduidelijk.

Ook Sébastien Dewaest krijgt wellicht een kans om zich te herpakken vanavond. Mazzu grijnsde: "On verra." (FDZ)