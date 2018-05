Mazzu: "De arbitrage? Daar is al genoeg over gezegd" 09 mei 2018

Hendrickx is terug uit blessure zodat Mazzu over zijn volledige kern beschikt. Of dat tot wijzigingen zal leiden in vergelijking met vorige vrijdag in de Ghelamco Arena, is weinig waarschijnlijk. "Tegen Club kies ik doorgaans voor drie centrale verdedigers, maar als ik coherent wil zijn, dan ga ik door met de elf die op Gent aan de aftrap kwamen. Zeker? Niet helemaal... want na onze zege in de thuismatch tegen Gent startte ik met dezelfde ploeg op Anderlecht en kwamen we pas los toen ik Rezaei en Benavente liet invallen. Het geschikte moment om tegen Club Brugge te spelen? Als ik ja zeg, kan dat vertaald worden als een gebrek aan respect tegenover de tegenstander. Als ik neen zeg, kan mij worden verweten dat ik ambitie mis. Ik zeg dus niks. Zoals ik ook niets meer zeg over de arbitrage. Daar zijn al voldoende uitspraken over gedaan." (AR)

