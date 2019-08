Exclusief voor abonnees Mazzu: "Al meer vuur op training" 17 augustus 2019

RC Genk hoopt na twee nederlagen op rij weer drie punten buit te maken op de Freethiel. De messen werden gescherpt in de Luminus Arena en Mazzu zag iets veranderen op training. "Er was al meer vuur. Daaronder versta ik: klaar zijn om naar de oorlog te gaan. De intensiteit op training lag hoger en de duels waren scherper. Dat is een goede stap, maar nu moeten we dat ook op de match overbrengen." Voor alle duidelijkheid, van paniek is in Genk geen sprake. "Iedereen gaat anders om met mindere resultaten, maar ik wil vooral kalm blijven. We zijn nog aan het opbouwen. Onze voorbereiding was door de vele afwezigen niet ideaal. De resultaten waren wel goed, maar in de competitie worden we als de landskampioen opgevangen. Tegenstanders spelen met een strakke organisatie en een laag blok. Ze analyseren ons. Ik wil dat mijn spelers het allemaal even loslaten en met een leeg hoofd naar voor durven gaan." Ook volgens Ally Samatta mag het allemaal net iets scherper. "We moeten vorig seizoen achter ons laten. Het is tijd om te beseffen dat dit een nieuw seizoen is. Alle ploegen spelen tegen ons alsof ze naar de oorlog trekken. Wij moeten ook elke week de loopgraven in duiken. Dat mis ik momenteel een beetje. We moeten naar de basis en terugvinden wat ons zo sterk maakte." (SJH)

