Mayweather geland in Belgische stijl 28 februari 2020

00u00 0

Bling bling. Gistermiddag landde de ongeslagen topbokser Floyd Mayweather (43) met zijn privéjet in ons land voor zijn 'The Legendary Icon Tour'. Zijn basketbalploeg 'The Money Team' neemt het vanavond op tegen Antwerp Giants. Na die wedstrijd staat er ook een dunkcontest tussen beide teams op het programma. De Amerikaan - volgens Forbes de bestbetaalde sporter van de laatste tien jaar met ruim 760 miljoen euro - had een jas en pet aan in de Belgische driekleur. "Ik heb altijd plezier in jullie land", zei hij bij Eleven Sports. Met zijn Rolls Royce Ghost reed hij meteen naar hotel Amigo in het centrum van Brussel. Gisteravond reisde Mayweather door naar Londen voor een blitzbezoek en een avondje uit, afgelopen nacht keerde hij terug naar Brussel.

