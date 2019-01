Mayweather doet kickbokser huilen 02 januari 2019

Floyd Mayweather (41) kwam maandag heel eventjes terug uit pensioen om de Japanse kickbokser Tenshin Nasukawa (20) boksles te geven. De strijd tussen beide ongeslagen vechters eindigde al na 140 seconden. De Japanner had toen al drie keer kennisgemaakt met het canvas en zijn team gooide daarop de handdoek. Tenshin hield het daarna niet droog. Mayweather voegde met de demonstratiewedstrijd in Tokio nog eens 9 miljoen toe aan zijn al gespijsde bankrekening. Zijn vorige rivalen Pacquaio en McGregor deden op sociale media erg lacherig over de zege van Mayweather. (SJH)