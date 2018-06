Mayweather best betaalde sporter van 2017: €244,5 miljoen 06 juni 2018

36 minuten boksen: meer had Floyd Mayweather niet nodig om de best betaalde sporter van 2017 te worden. Volgens Forbes verdiende de 41-jarige Amerikaan vorig jaar in totaal 236 miljoen euro aan titelgevecht tegen Conor McGregor. Tel daar nog eens 8,5 miljoen euro aan commerciële deals bij en zo zag Mayweather 244,5 miljoen euro op zijn bankrekening bijkomen. Forbes schat zijn gehele fortuin op meer dan 850 miljoen euro, waarmee hij golfer Tiger Woods en ex-basketbalspeler Michael Jordan zou benaderen. McGregor zag de bittere pil van de nederlaag verguld met een beurs van 85 miljoen euro: goed voor een vierde plek op de ranking van 2017.

