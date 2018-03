Mayeur heeft nieuw werk: consultant, samen met zijn zoon 03 maart 2018

Yvan Mayeur heeft een consultancybureau opgericht, samen met zijn zoon. Bij Cairn, dat is de naam van het bedrijf, zal hij zich bezighouden met financieel beheer, onderzoeksopdrachten en analyses. Mayeur moest vorig jaar opstappen als burgemeester van Brussel, nadat het schandaal rond daklozenorganisatie Samusocial was losgebarsten. De gewezen PS'er had hoge zitpenningen gekregen, maar had geen actieve rol gespeeld. Na zijn vertrek heeft hij een tijd in Frankrijk verbleven om zich te beraden over zijn toekomst. Uit een publicatie in het Staatsblad blijkt nu dus dat hij die toekomst als consultant zal invullen. (KAV)