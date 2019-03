May wil uitstel tot 30 juni Na nieuwe vernedering 14 maart 2019

00u00 0

Moet er op 29 maart een 'no deal'-brexit komen? Over die vraag zou het Britse parlement zich gisteravond buigen, maar dat is niet gebeurd. Compleet onverwacht werd een amendement ingediend én goedgekeurd, waardoor de timing geschrapt werd. En op de (aangepaste) vraag of een harde brexit überhaupt ooit tot de mogelijkheden mag behoren, antwoordde een ruime meerderheid 'nee'. Een nieuwe vernedering voor premier Theresa May, die altijd gezegd heeft dat "geen deal beter is dan een slechte deal". Vanavond vraagt ze haar parlement om uitstel tot 30 juni. Dat zou betekenen dat de Britten eind mei toch nog moeten deelnemen aan de Europese verkiezingen. Als dat uitstel May niet gegund wordt - hetzij door het Lagerhuis, hetzij door de EU-lidstaten, die ook allemaal akkoord moeten gaan - blijft een

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN