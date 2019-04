Exclusief voor abonnees May vraagt kort uitstel, Tusk gaat voor één jaar 06 april 2019

00u00 0

De Britse premier Theresa May heeft gisterochtend officieel brexituitstel gevraagd aan de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk. Tijdig om niet het risico te lopen dat het Verenigd Koninkrijk eind volgende week zonder deal uit de EU dondert. In de brief verzoekt ze om extra tijd tot 30 juni en zegt ze dat Londen voorbereidingen zal treffen om in mei alsnog mee te doen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Tegenover het thuisfront zegt May er wel bij dat ze de zaak nog voor eind mei hoopt rond te krijgen. Haar Conservatieve Partij en Labour praten intussen verder over een compromis.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen