May volgt route vermoorde ex-spion 16 maart 2018

00u00 0

De Britse premier Theresa May heeft een bezoek gebracht aan Salisbury, waar de aanslag plaatsvond op voormalig dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. May ging langs in de pub waar vader en dochter nog iets aten voor ze onwel werden en trok ook naar het ziekenhuis, bij de agent die als een van de eerste ter plaatse was en zelf besmet raakte met het dodelijke 'novitsjok'. Het zou de eerste keer ooit zijn dat die stof - één van de dodelijkste chemische wapens ooit ontwikkeld én van Russische makelij - op een publieke plaats werd ingezet.

HLN