May vecht voor haar deal en haar job 16 november 2018

Meer dan drie uur verdedigde May gisteren in het Lagerhuis de brexit-overeenkomst met de EU. Eerst met vuur. Naar het einde toe meer als een robot. Ze zag dat ze weinig of geen steun kreeg. Zelfs niet van op de banken van haar eigen partij. Ondertussen tikten de ontslagen (7) aan. Vooral dat van de minister voor de brexit, Dominic Raab, was een zware klap. Raab was genadeloos voor de deal die hij nochtans mee onderhandelde: "Geen enkele democratische natie heeft ooit getekend om gebonden te worden aan zulke strenge regels, opgelegd van buitenaf en zonder enige democratische controle."

