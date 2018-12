May redt nog maar eens haar vel 13 december 2018

De Britse premier Theresa May komt vandaag naar Brussel voor de Europese top. Ze heeft nog steeds het vertrouwen van een meerderheid binnen haar Conservatieve partij. 48 van haar partijgenoten in het Lagerhuis - 15% - hadden gisteren nochtans laten weten dat ze het leiderschap van May niet langer zagen zitten. In dat geval voorzien de partijstatuten een interne vertrouwensstemming. Die vond gisteravond plaats. May haalde er 200 stemmen tegen 117. Haar positie binnen de partij kan nu een jaar lang niet meer in vraag gesteld worden. Toch komt ze verzwakt uit deze strijd. (EV)

