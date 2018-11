May op de thee bij Juncker over brexit 21 november 2018

De Britse premier Theresa May komt vandaag naar Brussel voor overleg met Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie. Het overleg vindt plaats ter voorbereiding van de speciale brexittop zondag en zou niet bedoeld zijn om de onderhandelingen over het conceptakkoord open te breken. De Britse en EU-onderhandelaars raakten het vorige week eens over de voorwaarden van het Britse vertrek uit de EU, al zijn er nog onduidelijkheden. Zo maakt Spanje zich zorgen over de status van het Britse Gibraltar in Zuid-Spanje. De brexit is voorzien voor 30 maart, waarna een overgangsperiode volgt tot 2021. Midden 2020 kunnen de partijen beslissen over een eenmalige verlenging van de transitieperiode. (MAC)