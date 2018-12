May is minister nummer 7 kwijt 03 december 2018

Opnieuw stapt een minister op in Groot-Brittannië als gevolg van de brexit-deal van premier Theresa May. Minister van Wetenschappen Sam Gyimah kondigde zijn ontslag aan in de krant 'The Daily Telegraph'. Het is al het zevende lid van het kabinet dat opstapt sinds May vorige maand een akkoord sloot met de EU. Dat moet op 11 december wel nog de goedkeuring krijgen van het Britse parlement. Gyimah zegt dat hij "het naïeve akkoord niet kan steunen". Groot-Brittannië wilde na de brexit in het Europese Galileo-programma blijven, dat de satellietnavigatie regelt, maar dat blijkt niet mogelijk. Dat zou voor de wetenschapsminister het bewijs geweest zijn dat Europa vooral aan zijn eigenbelang denkt.