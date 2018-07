May heeft akkoord over zachtere Brexit 07 juli 2018

Het Britse kabinet is akkoord met de Britse onderhandelingsvoorwaarden voor een zachtere Brexit. Premier Theresa May bereikte gisteravond overeenstemming met de ministers in haar kabinet. De regering is het eens over het Britse standpunt in de onderhandelingen met de EU over handels- en douanezaken. Daarmee komt een eind aan maandenlang gekibbel binnen de Britse Conservatieve Partij, die de voortgang van het Brexitproces nagenoeg tot stilstand had gebracht - tot ergernis van de EU-onderhandelaars. "Ons voorstel zal een vrijhandelszone tussen de EU en Groot Brittannië creëren, dat regels bevat voor handel in landbouw- en industriële producten", staat in de verklaring van May. In het voorstel verdwijnt vrij verkeer van personen.

