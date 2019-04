Exclusief voor abonnees May bezoekt Macron en Merkel 09 april 2019

Of ze een potje handbal zou kunnen spelen? Ze lijkt er zelf aan te twijfelen, de Duitse bondskanselier, nadat ze een gehandtekende bal heeft gekregen van het nationale team. Al heeft ze andere katten te geselen: Angela Merkel ontvangt vandaag, samen met Frans president Macron, de Britse premier. Het diplomatieke offensief van Theresa May komt een dag voor de Europese top die zich over de brexit zal buigen. May vroeg vorige week om een nieuw uitstel, tot 30 juni. De kans dat de EU op die vraag ingaat, lijkt onbestaande, al zou er wel een "flexibele" verlenging kunnen komen. De brexit zou dan plaatsvinden zodra het Britse Lagerhuis het met de EU onderhandelde echtscheidingsakkoord heeft goedgekeurd. Als er op de Europese top van morgen geen akkoord is, komt een 'no-deal'-brexit wel erg dichtbij.

