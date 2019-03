Exclusief voor abonnees May bereid tot ultiem offer: zichzelf 28 maart 2019

Als haar brexitdeal toch wordt goedgekeurd, stapt Brits premier Theresa May meteen op. Met dat ultieme offer probeert ze de rebellen binnen haar partij te overtuigen om alsnog 'ja' te zeggen tegen haar plan, dat eerder al twee keer verworpen werd door het Lagerhuis. Harde brexiteers als Boris Johnson en Jacob Rees-Mogg gingen overstag en toonden zich bereid May te steunen. Maar de Noord-Ierse unionisten van DUP kwamen gisteravond met minder goed nieuws voor de premier. Partijleidster Arlene Foster zei dat de DUP "niet in staat is" de deal goed te keuren. De stemmen van de partij zijn echter broodnodig om het akkoord door het parlement te slepen. (EV)

