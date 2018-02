Maximiliaanpark wordt even 'Jungle van Calais' 21 februari 2018

Het Brusselse Maximiliaanpark verandert zondag tijdelijk in de 'Jungle van Calais'. Het burgerplatform dat migranten in het park opvangt, zal er 's middags tenten opzetten. Met de actie willen ze zich verzetten tegen het asiel- en migratiebeleid van de federale regering. "We wachten nog altijd op een structurele oplossing van de regering voor het werk dat wij nu leveren", klink het. "We willen iedereen eraan herinneren dat het de burgers zijn die voorkomen dat er in Brussel een tweede Calais ontstaat. We hopen dat de tenten als paddenstoelen uit de grond schieten." (SRB)