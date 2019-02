Maxi Toys koopt Bart Smit 23 februari 2019

Het Belgische speelgoedwinkelmerk Maxi Toys neemt de speelgoedketen Bart Smit over. Het gaat om 39 Belgische winkels die onderdeel waren van het Nederlandse Intertoys, dat een week geleden uitstel van betaling aanvroeg. Eerder deze week werd het faillissement uitgesproken, waaronder de Belgische activiteiten niet vielen. Toen het faillissement werd uitgesproken, was Intertoys in België al in een vergevorderd stadium met de verkoop van de Bart Smit-activiteiten, waar circa 200 mensen werken. Maxi Toys was net als Intertoys jarenlang onderdeel van het Nederlandse winkelconcern Blokker Holding. De speelgoedketen met 170 winkels in Frankrijk, België, Zwitserland en Luxemburg werd in januari overgenomen door de Portugese investeringsmaatschappij Green Swan, die vorig jaar ook de Spaanse en Portugese activiteiten van het Amerikaanse merk Toys'R'Us kocht. Maxi Toys telt 1.100 werknemers.

