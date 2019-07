Exclusief voor abonnees Maxi Jazz headliner van 35ste Night of the Proms 11 juli 2019

Maxi Jazz, Bart Peeters, John Miles en de Frans-Canadese sopraan Natalie Choquette zijn de eerste namen die aan de affiche van de 35ste Night of the Proms zijn toegevoegd. Voor Maxi Jazz (62), de zanger van de danceformatie Faithless, is het de eerste keer dat hij er te gast is. Onder begeleiding van het Antwerp Philharmonic Orchestra en het koor Fine Fleur zal hij in het Antwerpse Sportpaleis zijn ninetieshits als 'Insomnia', 'God is a DJ' en 'We come 1' in een nieuw jasje steken.

