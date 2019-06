Exclusief voor abonnees Max en Minou krijgen eigen 'Facebook' 06 juni 2019

Ook honden en katten hebben nu hun eigen 'Facebook'. Gisteren is Mopets.com gelanceerd in België en Luxemburg. Op die sociaalnetwerksite kunnen baasjes hun liefde voor hun trouwe metgezellen publiekelijk delen, door het plaatsen van statusupdates, foto's en video's. Elk geregistreerd huisdier heeft er z'n eigen 'paspoort', met biogegevens en een profielfoto. Op het platform kunnen ook berichten over verloren, gevonden of ter adoptie aangeboden huisdieren gepost worden. "Er was nood aan een gemakkelijk toegankelijke ontmoetingsplaats waar huisdiereigenaars elkaar én in een oogwenk ook alle antwoorden op hun vragen kunnen vinden", zegt de Belgische initiatiefneemster Nancy Delhalle. Mopets fungeert tegelijk als samenwerkingsplatform tussen baasjes en professionals, met contactlijsten van onder meer fokkers, dierenartsen, trimmers, opvoeders, asielen, petsitters en uitlaatdiensten. De Belgen hebben samen ruim 2,2 miljoen honden en bijna 1,5 miljoen katten. De komende maanden wordt Mopets ook uitgerold in Nederland, Spanje, Frankrijk en Duitsland. (SPK)

