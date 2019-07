Exclusief voor abonnees Max Colombie in tranen op Tomorrowland 29 juli 2019

De zanger van Oscar and the Wolf moest op Tomorrowland meerdere keren het podium verlaten en veegde geregeld tranen uit z'n ogen. "Ik wil jullie graag iets vertellen", zei hij na een halfuurtje. "Mijn neef - ook mijn beste vriend - is twee dagen geleden overleden. De show van vanavond draag ik aan hem op."

