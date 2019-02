Mauro Cola Greco voor Sushi Shop Getest 16 februari 2019

00u00 0

Sushi voor gevorderden

Sushi: je lust het ofwel erg graag, ofwel helemaal niet. Wat dat betreft is er weinig veranderd met 20 jaar geleden, toen Sushi Shop net om de hoek kwam piepen. Je hebt nog altijd even veel lovers als haters van het Japanse hapje. Wél heeft ons smakenpalet meer lef gekweekt. De jaarlijkse citytrip, vakantie in een zuiders land en verre reis zo nu en dan hebben nieuwe kruiden en ingrediënten op ons pad gebracht en de nieuwsgierigheid naar exotische smaken doen aanwakkeren. Dat is ook Sushi Shop niet ontgaan. De Europese marktleider in sushibereidingen werkt al sinds 2011 samen met gerenommeerde sterrenchefs om de Japanse specialiteit op basis van (hyper)verse, rauwe vis, groenten en rijst naar een hoger niveau te tillen. Grote namen zoals Joël Robuchon, Kei Kobayashi en Ann-Sophie Pic mochten de sushi al heruitvinden, dit jaar is het de beurt aan de Argentijnse tweesterrenchef van Italiaane origine Mauro Cola Greco.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN