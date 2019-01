Maurice Engelen slachtoffer van shutdown 23 januari 2019

Maurice Engelen, alias Praga Khan, wil volgende maand met zijn houseband Lords of Acid door de VS touren. Het is echter nog niet duidelijk of hij en zijn zangeres het land in zullen mogen voor hun 29 concerten. De overheidsdienst die werkvergunningen uitreikt, ligt plat door de shutdown. Die shutdown, door president Trump ingeluid nadat het Huis van Afgevaardigden weigerde budget vrij te maken voor zijn grensmuur met Mexico, zorgt ervoor dat tal van overheidsinstellingen niet werken. Zo ook de dienst die over werkvergunningen gaat, die al drie weken achterstand opstapelde. "Intussen lopen wel al facturen binnen, onder meer van onze pr-man en de huur van de tourbus", zegt Engelen in de Mediahuis-kranten. "Ik weet niet of ik dat geld kan terugvorderen als ik mijn vergunning niet krijg."

HLN