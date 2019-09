Exclusief voor abonnees Maurice de haan kraait victorie 06 september 2019

Victorie kraaien, dat doen de Franse haan Maurice en zijn eigenares Corinne Fesseau, nu de rechter een uitspraak heeft geveld in een opvallende rechtszaak bij onze zuiderburen. Een koppel gepensioneerden wilde het dier weg omdat ze niet langer van de rust konden genieten in hun buitenverblijf op Île d'Oléron, een eiland in het westen van Frankrijk. Nochtans had niemand van de buren ooit over het gekraai geklaagd. De eigenares hing zelfs zwarte lakens op om de haan wijs te maken dat het geen ochtend was, maar daar trapte het beest niet in. De rechter heeft nu geoordeeld dat het dier mag blijven.

