Mauresmo eerste vrouwelijke Davis Cup-kapitein van Frankrijk 25 juni 2018

In Frankrijk moesten ze op zoek naar een vervanger voor Yannick Noah, die zijn post van kapitein in de Davis Cup - hij won vorig jaar de finale tegen België - en Fed Cup vacant stelde. Mauresmo (38), tweevoudig grandslamwinnares, werd de eerste vrouwelijke skipper in het Franse mannentennis, terwijl Julien Benneteau - bezig aan zijn laatste stappen op het profcircuit - het vrouwenteam zal aanvoeren. "Ik ben blij dat ik hiermee een grens doorbreek", zei ex-nummer één van de wereld Mauresmo. "Ik open een deur omdat ik de competentie en de ervaring heb en omdat een pad mij ertoe heeft geleid." (FDW)