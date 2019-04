Exclusief voor abonnees Maureen Vanherberghen wordt Sneeuwwitje 11 april 2019

Net op de dag van de première van 'Assepoester' kondigde Deep Bridge al z'n volgende sprookjesmusical aan. In 'Sneeuwwitje en de zeven dwergen', dat op 23 februari 2020 in première zal gaan, is de hoofdrol weggelegd voor Ketnet-'Held' en Q-dj Maureen Vanherberghen (31). "Het was de allereerste film die ik in de bioscoop zag", zegt Maureen. "Het is de prinses der prinsessen." De musical 'Sneeuwwitje en de zeven dwergen' zal te zien zijn in Antwerpen, Gent, Hasselt en De Panne. Meer info op deepbridge.be.

