Maureen speelt hoofdrol in Ketnetmusical 'Troep!' 12 juli 2018

Ketnet en Studio 100 slaan de handen in elkaar voor een nieuwe musical: 'Troep!'. Maureen Vanherberghen (30), bekend van 'Helden' en de Ketnetband, neemt één van de volwassen hoofdrollen voor haar rekening. "Weer iets om van mijn bucketlist te schrappen", zegt ze. "Dat ik graag zing, is al lang geen geheim meer. Maar een theater is toch iets anders dan een festivalpodium. Ik heb veel goesting in deze nieuwe uitdaging." De nieuwe musical gaat over een stadspleintje met - u raadt het al - veel troep. De verantwoordelijke stadsarbeider heeft z'n opruimacties gestaakt omdat iedereen er toch maar vuilnis blijft dumpen. Tot enkele kinderen het beu zijn en samen in actie komen. Net zoals zoals bij de vorige musicals ging Ketnet opnieuw op zoek naar jong talent in Vlaanderen. De jongerenzender lanceerde daarvoor eind mei een oproep. De zoektocht zal dit najaar te zien zijn op Ketnet, en 'Troep!' komt naar de zalen in het voorjaar van 2019. (SD)

